Etats-Unis - Elle fait la maline dans l’enclos des singes et perd son job

Etats-Unis : Elle fait la maligne dans l’enclos des singes et perd son job

Une visiteuse s’est introduite sur le territoire des primates, ce week-end dans un zoo texan. Le directeur a porté plainte et les employeurs de la jeune femme l’ont licenciée, après l’avoir reconnue sur Instagram.

«Stupide et chanceuse»: tels sont les deux mots utilisés par le directeur du zoo d’El Paso (Texas) pour définir la jeune femme qui a fait des siennes ce week-end. Comme le montre une vidéo diffusée sur Instagram, une visiteuse a retiré ses chaussures et s’est introduite dans l’enclos des singes-araignées. Elle s’est approchée des primates et leur a donné des «chips épicées», si l’on en croit ce qui est écrit en légende des images.