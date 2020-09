«Personne n’est aussi stupide en Suisse»

En août, plusieurs défenseurs des animaux avaient déjà mis en garde contre le fait de mettre un masque aux animaux de compagnie. A l’époque, elles avait été moquées, ridiculisées, parfois même menacées. Beaucoup de personnes avaient alors rétorqué que personne en Suisse n'était assez stupide pour mettre des masques à son animal. Cependant, les demandes de renseignements, les photos et les vidéos reçues ont montré que de plus en plus de personnes en Suisse faisaient exactement cela. La vidéo du chiot en est aujourd’hui la parfaite illustration estime la Fondation «Schnurrli». Elle avait écrit: «S'il vous plaît, ne torturez pas vos animaux. Ils ne sont pas porteurs de la maladie. Ils ont besoin de soins et d'un logement adapté et non de masques».