Zurich

Elle fait recours puis ne se présente pas à l’audience

Une jeune femme condamnée l’an dernier pour avoir rejoint le groupe EI en 2014 devait comparaître devant la justice zurichoise ce lundi pour faire recours contre son jugement. Mais elle ne s’est pas présentée.

Elle n’avait que 15 ans lorsqu’elle a rejoint les rangs de l’EI, en décembre 2014. Elle et son frère, âgé de 16 ans à l’époque, étaient restés un an en Syrie avant de revenir en Suisse. Les deux avaient été interpellés fin 2015 juste après avoir atterri à Kloten (ZH). L’adolescente, désormais devenue une jeune femme, a été condamnée en février 2019 à 10 mois de prison avec sursis ainsi qu’à une thérapie consistant à rencontrer régulièrement pendant un an des spécialistes en prévention de la violence de la police zurichoise. Lors de son procès, elle n’avait cessé d’affirmer qu’elle n’avait jamais soutenu l’EI et qu’elle s’était rendue en Syrie pour faire de l’humanitaire.