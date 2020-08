il y a 20min

ESSAI Elle fait renaître l’espoir

Des problèmes de logiciels ont retardé la livraison de la Volkswagen ID.3. Mais son lancement sur le marché ne devrait plus tarder et elle devrait faire écho au succès de la Coccinelle et de la Golf.

de Michael Baumann

1 / 6 Un nouveau langage de design pour une nouvelle ère: avec l’ID.3, Volkswagen entend marquer l’arrêt des combustibles fossiles. PD La nouvelle plateforme permet d’avoir des porte-à-faux courts, un empattement long et de gagner ainsi beaucoup d’espace dans l’habitacle. PD Le logiciel présente encore de nombreuses lacunes. Les acheteurs pressés devront donc s’attendre à des mises à jour à faire au garage. PD

Volkswagen veut mettre fin à la production des moteurs thermiques à partir de 2030 et entend tout miser sur l’électrique. C’est un grand risque pour le groupe, qui est actuellement fortement endetté. Le premier atout devra asseoir son redressement, sinon Volkswagen devra faire face à des périodes critiques. Car l’avenir du groupe dépend de la nouvelle ID.3. Le véhicule électrique va donc devoir polir l’image ternie par le scandale du diesel et changer la donne.

Le directeur des ventes, Jürgen Stackmann, est optimiste: «Je suis convaincu que la mobilité électrique va enfin faire une percée», dit-il. Or, les problèmes de logiciels n’assurent pas franchement un démarrage facile à l’ID.3. Certes, les commandes du porteur d’espoir sont ouvertes et les premières livraisons se feront à l’automne, mais la voiture est loin d’être parfaite. Ceux qui veulent faire partie des premiers à se payer une ID.3 devront faire effectuer une mise à jour gratuite du logiciel vers la fin de l’année, et ce non pas à distance, mais au garage, chez le concessionnaire. Car il reste à peaufiner la connexion sans fil du smartphone à Android Auto et Apple Carplay, ainsi que l’affichage tête haute en réalité augmentée. Les véhicules livrés en 2021 ne nécessiteront quant à eux pas de mise à jour.

Une bonne conduite

En dehors de cela, le logiciel présente encore d’autres défauts. Dans le menu, on trouve par exemple la consommation moyenne quotidienne à un endroit, mais pour remettre la valeur à zéro, il faut chercher ailleurs. Et le mode de conduite sélectionné (normal, eco, sport ou individuel) n’apparaît nulle part sur les deux écrans. Il ne s’agit peut-être que de détails, mais cela montre à quel point Volkswagen est sous pression pour lancer enfin l’ID.3 sur le marché. En tout cas, d’autres mises à jour seront effectuées «à distance».

Une plus grande aisance de charge L’une des critiques généralement émises par les sceptiques à la mobilité électrique concerne le temps de recharge de la batterie, long et fastidieux. Un processus que Volkswagen compte dorénavant rendre facile et agréable. Du coup, les six modèles ID.3 d’ores et déjà disponibles à la commande sont équipés d’un chargeur rapide. Volkswagen propose ensuite un chargeur domestique. Le boîtier mural existe avec trois capacités de charge différentes. Il est disponible en ligne ou chez les concessionnaires et son prix démarre à 499 francs. Sur la route, les clients de l’ID.3 ont accès à plus de 150’000 bornes de charge dans toute l’Europe via We Charge. Cela permet de planifier ses itinéraires en fonction du réseau de bornes et on peut se laisser guider vers des stations gratuites, y compris des bornes de recharge rapide Ionity. En outre, les conducteurs d’une ID.3 bénéficient d’un tarif préférentiel pendant les trois premières années. En Suisse, il existe environ 6000 bornes dont 350 permettent une recharge rapide grâce au système de charge combiné (CSS). Pour 55 centimes par kilowattheure, on peut ainsi recharger la batterie jusqu’à 125 kW. Pour les grands conducteurs, il existe le modèle de tarif «We Charge Plus», dont l’abonnement mensuel de base coûte moins de 10 francs et permet de faire passer le prix de l’électricité à 30 centimes par kilowattheure. L’authentification s’effectue avec la carte We Charge ou, à l’avenir, via Plug & Charge. Ainsi, la borne de charge reconnaît le véhicule électrique quand on le branche.

La première Volkswagen à n’être disponible qu’en version électrique offre néanmoins une bonne conduite et a ce qu’il faut pour répondre aux attentes. Grâce à la toute nouvelle plateforme, l’ID.3 a des porte-à-faux courts et dispose ainsi de beaucoup d’espace dans l’habitacle. Son point commun avec la Coccinelle est que son moteur est également situé à l’arrière et que l’avant est fermé, vu l’absence de calandre. Il n’est pas certain, cependant, que l’interprétation moderne de la Coccinelle atteindra le même statut culte. Pour abaisser son poids, les portières ont été réalisées en aluminium et le hayon arrière est en matière plastique. En raison de ses batteries, l’ID.3 n’est malgré tout pas légère: son poids avoisine ainsi les 1700 kg.

Trois autonomies

Toutes les versions sont équipées du même moteur électrique. L’autonomie varie en fonction de la taille de la batterie. Dans un premier temps, cinq versions préconfigurées sont disponibles. Elles sont basées sur le modèle ID.3 Pro Performance avec une batterie d’une capacité de 58 kWh pour une puissance de plus de 150 kW (204 ch). Grâce au couple maximal de 310 Nm, on atteint une vitesse de 60 km/h en 3,4 secondes et les 100 km/h en environ 8 secondes. En 1976, on n’atteignait même pas ces vitesses avec la Golf I GTI. À l’époque, il fallait plus de 9 secondes à la Volkswagen la plus rapide pour atteindre la barre des 100 km/h.

Volkswagen annonce une autonomie maximale de 420 kilomètres pour les premières ID.3, ce qui est une valeur respectable. Il faudra attendre 2021 pour disposer de versions avec des batteries plus petites (45 kWh) et plus grandes (77 kWh). Celles-ci auront une autonomie maximale de respectivement 330 et 550 kilomètres. On ne réalisait pas une distance plus importante avec une vieille Golf. Et on ne parle même pas de la Coccinelle!