chine : Elle fait un tollé en se filmant en train de manger un grand requin blanc grillé

«La viande est très tendre», déclare Tizi dans cette vidéo publiée sur Internet à la mi-juillet, tout en se délectant de gros morceaux de chair grillée. Sur ces images, largement republiées par les médias chinois et les internautes, on voit la jeune femme déballer le poisson de deux mètres de long et s’allonger à côté de lui pour en souligner la grande taille. Le requin est ensuite coupé en deux, mariné et grillé au barbecue, tandis que la tête est cuite dans un bouillon épicé – des méthodes de préparation classiques pour le poisson en Chine.