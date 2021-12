États-Unis : Elle fait une danse TikTok près de son bébé gravement malade: «Écœurant»

Une jeune maman croule sous les commentaires outrés depuis qu’elle a posté une vidéo la montrant en train de réaliser une chorégraphie près de son enfant atteint d’une infection rénale.

Américaine originaire de Géorgie, Whitney Leavitt poste régulièrement des vidéos de ses petites danses sur TikTok, où elle compte plus de 475’000 abonnés. Elle s’est attirée les foudres d’une bonne partie d’entre eux en publiant un clip étrange, la semaine dernière. Les images montrent Whitney à l’hôpital avec son nouveau-né Liam, venu au monde le 5 décembre dernier. Deux semaines après sa naissance, le bébé présentait un taux d’oxygène trop bas et a été hospitalisé d’urgence. Il a été testé positif au virus respiratoire syncytial (VRS) et on lui a diagnostiqué une pneumonie bactérienne un jour plus tard.