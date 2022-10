États-Unis : Elle fait vivre un enfer à son rencard Tinder

Josh a trouvé cela étrange mais ne s’y est pas opposé. Jusqu’à ce que Lauren sorte un couteau de cuisine et qu’elle lui ordonne d’aller dans la chambre. «La victime n’était alors plus d’accord de rester dans la résidence», peut-on lire dans un document judiciaire. Craignant pour sa vie, le jeune homme a consenti à se coucher sur le lit de son hôte. Là, Lauren lui a grimpé dessus, lui a tailladé un bras et l’a étranglé avec une ceinture. Fâchée contre Josh parce qu’il saignait sur ses draps, la jeune femme lui a ordonné de s’installer dans la baignoire.

Pendant ce temps, l’Américaine a commandé de la nourriture sur une application. «Si tu cries ou que tu dis quelque chose, je te tue», lui a-t-elle lancé à l’arrivée du livreur. La victime a profité du fait que Lauren s’endorme pour couper le scotch avec le fameux couteau de cuisine et s’enfuir, avant d’appeler la police. À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont retrouvé des chiffons imbibés de sang, un couteau et une baignoire tachée de sang. Lauren Dooley a été arrêtée et mise en examen pour enlèvement, agression, menace et séquestration. Elle devait être entendue par un juge vendredi.