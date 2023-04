Elle Fanning est célibataire

Malgré cet échec amoureux, la jeune femme espère toujours trouver l’âme sœur. «Je suis désespérément une romantique. Je crois au coup de foudre. Traitez-moi de folle, mais je crois en ces choses. J’ai la sensation que c’est mon destin.» L’Américaine qui a joué dans «Maléfique», et que l’on verra bientôt dans «Francis and the Godfather», se verrait bien fonder un jour une famille, tout en continuant sa carrière. «J’adorerais incarner Grace Kelly dans un film et avoir des enfants», espère-t-elle.