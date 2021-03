Hollywood : Elle Fanning rejoint le casting de «Francis and the Godfather»

La comédienne jouera le rôle d’Ali MacGraw dans ce film qui relate la production mouvementée du «Parrain», de Francis Ford Coppola.

Dans un communiqué, le réalisateur Barry Levinson («Rainman», «Des hommes d’influence», «L’homme de l’année») s’est dit enchanté de la participation d’Elle Fanning, «l’une des actrices les plus passionnantes et les plus polyvalentes du moment». Le début du tournage de «Francis and the Godfather» est prévu en automne 2021.