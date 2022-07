Insolite : Elle finit en chaise roulante pour avoir retenu ses pets devant son petit ami

L’influenceuse était trop gênée par ses flatulences pour les laisser s’exprimer. Mais retenir ses pets n’est pas recommandé et peut être très douloureux.

Une influenceuse brésilienne était de retour d’un festival de musique au Portugal avec son petit ami lorsqu'elle a ressenti des douleurs atroces. Comme le rapporte The Sun , Viih Tube, dont le vrai nom est Vitória De Felice Moraes, a dû être mise sur une chaise roulante en raison de sa souffrance au milieu de l’aéroport. Or, il se trouve que la cause de son état n’était qu’un simple pet qu’elle s’était refusée à laisser sortir devant son petit ami.

Les filles n’ayez pas honte

Selon l’explication d’un médecin sur TikTok, relatée par The Sun, «Le gaz se forme naturellement dans votre estomac comme un déchet de la digestion. Il se mélange à l'air que vous avalez lorsque vous mangez et buvez. Si vous retenez un pet, vous pouvez provoquer des brûlures d'estomac, des ballonnements et des douleurs. Le gaz peut sortir sous la forme d'un rot malodorant et rendre votre haleine fétide. Imaginez faire un rot qui sent comme un pet.»