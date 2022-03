Elle gagne 170’000 dollars en voyageant dans le monde entier

La presse américaine raffole des success-stories. La semaine dernière, le site de la chaîne CNBC a consacré un article à Gabby Beckford qui s’ajoute à ceux du «National Geographic», du «New York Times» et du «Washington Post». Et pour cause. La globe-trotteuse américaine, âgée de 26 ans, affirme gagner 170’000 dollars (158’500 francs) grâce à son blog Packs Light auquel elle se consacre à plein temps depuis le début de 2020. Une somme qui peut sembler humble comparée aux 22 millions de dollars annuels d’une influenceuse mode telle que Chiara Ferragni. Il n’empêche que la réussite de la jeune femme est remarquable puisqu’elle est survenue durant la pandémie de Covid-19 qui a mis à genoux l’industrie touristique.

Gabby Beckford est, bien sûr, active sur TikTok et Instagram. Elle cible la génération Z (individus nés après l’an 2000) dont elle se réclame. Dans sa démarche, elle prête une attention particulière aux préoccupations des Afro-Américaines, par exemple, en leur donnant des conseils pour coiffer leurs longs cheveux crépus avant un long-courrier. Autre exemple, sur le point de partir à Varsovie en octobre 2021, elle se demandait quel accueil réserverait à une femme noire la population de la capitale polonaise, majoritairement composée de catholiques blancs.

Sur son blog, les articles consacrés à ses escapades sont classés par rubriques: génération Z, solo, Noirs, budget et écologie. Elle donne notamment des conseils pour s’évader gratuitement en travaillant pour des ONG ou des petites entreprises sur place. Durant le lockdown, Gabby Beckford a surtout voyagé aux États-Unis et au Mexique. Des contributeurs, établis à l’étranger, se chargeaient de vanter d’autres pays.

Cette activité lui permet, certes, d’être invitée pour promouvoir des destinations, mais en aucun cas de gagner 170’000 dollars par an. En fait, son blog est un site commercial sur lequel la globe-trotteuse vend différentes options d’abonnements mensuels de coaching pour aspirants influenceurs. Tarif: 5 ou 15 dollars par mois. Sur le shop online, on trouve des paquets pour des cours de marketing online, son guide de voyage, des produits dérivés (T-shirts, agendas). Un entretien particulier coûte 180 dollars pour 30 minutes ou 330 dollars pour 1 heure. Il existe même un paquet à 497 dollars. En s’abonnant à certaines prestations, on peut toucher une commission sur les gains qu’on contribue à générer.