Twitch : Elle gagne 73’600 abonnés en 14 jours: record battu

La streameuse Kkatamina a bouclé une session record pour entrer dans le top 3 des streamers ayant le plus de fans payants sur la plateforme.

Kim «Kkatamina» Mi-young, 26 ans, est la nouvelle reine de Twitch. Après un stream interrompu de 14 jours, elle est devenue, lundi, la femme ayant le plus d’abonnés payants sur la plateforme. A mi-parcours, elle avait déjà effacé des tablettes la marque des 53 000 établie en septembre par DJ Sintica. «Oh mon Dieu les gars, ça semblait impossible. Comment avons-nous pu faire ça? Oh mon Dieu, c’est juste fou. On l’a fait!» s’était-elle enthousiasmée durant ce marathon en ligne, un subathon dans le jargon de Twitch

Elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. À la fin de sa performance record, son compteur affichait plus de 73 600 abonnés payants. Selon les données de TwitchTracker, elle talonne désormais le leader québécois xQc et l’émission culte D&D Critical Role. La streameuse habituée à «League of Legends», «Undertale», «Fall Guys» et autre «Valorant» compte également 445 000 suiveurs.