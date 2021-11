Tirage au sort de Virgin Galactic : Elle gagne deux tickets pour l’espace valant 900’000 dollars

Une habitante de Antigua-et-Barbuda a remporté la loterie mise sur pied par la société de Richard Branson, Virgin Galactic, qui offrait deux sièges pour ses vols spatiaux touristiques.

«Je ne pouvais pas y croire»

Keisha Schahaff a décidé qu’elle s’y rendrait accompagnée de sa fille de 17 ans, une étudiante en sciences actuellement au Royaume-Uni pour ses études, et rêvant de travailler pour la Nasa.

«Petite, j’ai toujours été fascinée par l’espace», a-t-elle ajouté. «C’est une opportunité géniale pour moi de me sentir en vie.»

Parmi les «premiers astronautes» de Virgin

Keisha Schahaff a remporté ce prix en participant à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic sur la plateforme Omaze, qui a permis de rassembler 1,7 million de dollars. L’argent sera reversé à l’ONG Space for Humanity, qui œuvre pour un accès plus large à l’espace.

«Etre capable de donner aux gens de tous âges et de tous milieux un accès équitable à l’espace, et en retour, l’opportunité d’inspirer et de guider les autres une fois sur Terre, est ce vers quoi Virgin Galactic tend depuis deux décennies», a déclaré le Britannique Richard Branson, cité dans le communiqué.