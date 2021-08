Tokyo 2020 - Elle gagne du bronze aux JO alors qu’elle était enceinte!

Valériane Vukosavljevic a joué à Tokyo et remporté du bronze alors qu’elle attend un heureux événement. Getty Images

Elle l’a avoué c e mercredi sur France Info. L a basketteuse française, Valériane Ayayi Vukosavljevic, a révélé avoir caché sa grossesse durant les Jeux olympiques de Tokyo, où elle a été médaillée de bronze avec l ’équipe tricolore . Seuls Valérie Garnier, la coach des Bleues, le médecin de l’équipe de France et trois joueuses étaient au courant de la nouvelle durant la compétition.

Marine Fauthoux était certainement au courant que sa coéquipière jouait avec «une autre médaille» dans son ventre. REUTERS

Valériane Ayayi Vukosavljevic vit décidément u n conte de fées . Dans cette année 2021 incroyable pour elle, l a jeune femme de 27 ans a été sacrée championne de France avec Basket Landes en mai, avant d’être médaillée d’argent à l’Euro avec la France en juin et de ramener le bronze des JO de Tokyo. Mais sa plus belle médaille « se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud » , a-t-elle confié sur ses réseaux sociaux.

‹‹Aujourd’hui, il est l’heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille!›› Valériane Ayayi Vukosavljevic, basketteuse française

La basketteuse française attend en effet un heureux événement dans les prochains mois. « Aujourd’hui, il est l’heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille! Je reste là, présente autour des terrains. Je vous donne rendez-vous très vite en 2022, de retour sur le parquet et avec comme toujours de gros objectifs », a-t-elle écrit.

Des crampes et de gros coups de fatigue

«Je voulais être tranquille et faire mes deux compétitions sans me prendre la tête, sans devoir gérer les réactions d’autres joueuses, des médias ou autres, a-t-elle confié sur France Info. J’avais l’accord du médecin de la fédération, l’accord médical de ma gynécologue, et c’était le principal. La coach m’a dit qu’elle était très contente pour moi, que cette grossesse ne remettait pas en question ma sélection à l’Euro et aux JO, si tout était bon sur le plan médical». La joueuse a ajouté avoir connu seulement quelques petits soucis de santé comme des «crampes, d’énormes tiraillements et de gros coups de fatigue» après les matches et une pubalgie avant l’Euro.

Un heureux événement peut en cacher un autre: Valériane n’est pas près d’oublier cette année 2021! Getty Images

‹‹La grossesse n’est pas une maladie. Elle n’empêche pas de pratiquer son sport.›› Valériane Vukosavljevic

«La grossesse n’est pas une maladie. Elle n’empêche pas de pratiquer son sport. J’ai disputé trois grosses compétitions et je vais bien. Après, c’est un choix. Je savais que je voulais avoir un enfant pendant ma carrière. Là, je vais prendre du repos parce que c’est nécessaire et que je pratique un sport où à six mois de grossesse je ne peux plus être sur le terrain. Je vais partir à Los Angeles voir mon petit frère que je n’ai pas vu depuis deux ans. Je vais profiter avec mon mari, mes parents, et mes deux autres frères et sœurs. Je suis heureuse et épanouie. J’ai hâte de me reposer et de «profiter pleinement de cette grossesse», a-t-elle conclu.