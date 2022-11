Licenciement abusif: Elle gagne son combat contre le fisc qui voulait taxer son indemnité

Une traînée de poudre

La décision du TF aura des répercussions nombreuses, puisque des cas similaires avaient été traités par plusieurs tribunaux cantonaux qui n’étaient pas tous arrivés à la même conclusion. Ainsi Neuchâtel et Genève avaient jugé que ces indemnités-là devaient bel et bien être systématiquement exonérées d’impôt. À l’inverse, à Zurich et à Soleure, les tribunaux avaient estimé que la décision dépendait des contours particuliers de chaque indemnité pour licenciement abusif et que l’exonération devait avoir lieu seulement si «l’indemnité a effectivement été versée dans le but de compenser un préjudice moral ou physique» spécifiquement.