Trail running – Elle gagne une course de 60 km mais personne ne le remarque

Comme si de rien n’était



C’est après s’être assis un moment, que les organisateurs de la course se rendent compte de leur oubli. Ils demandent à l’athlète de repasser la ligne d’arrivée. «C’était n’importe quoi», rigole la concernée 1 mois plus tard, autour d’un café alors que la neige tombe dehors. «Si on regarde la photo d’un peu plus près, on voit que mon sac est ouvert.» Pour ce deuxième passage, il y avait tout: banderole, paillettes, applaudissements et photographes. Ariane Wilhem s’en amuse, elle qui a terminé à la 11e place du général et la 1re chez les femmes.