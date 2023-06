Elle glisse et décède au bas d’une chute d’eau au Tessin

Un grave accident s’est produit mercredi, vers 20 heures, près de la cascade de Santa Petronilla à Biasca (TI). Selon les informations il semblerait qu’une jeune femme ait glissé et soit tombée du haut de la cascade, faisant une chute de plusieurs dizaines de mètres. Les blessures subies lors de la chute ont été fatales et la malheureuse est décédée sur place. La police est encore sur les lieux pour mener l’enquête et le secteur a été bouclé.