Installés à Dubaï, Thibault Garcia, 29 ans, et Jessica Thivenin, 30 ans, sont les heureux parents du petit Maylone, 1 an.

Jessica Thivenin et son mari, Thibault Garcia, risquent bien de faire une croix sur leur projet d’avoir une grande famille. La raison? Les jeunes parents du petit Maylone, 1 an, sont encore traumatisés par ce qu’a vécu leur premier enfant dès sa naissance. Atteint d’une atrésie de l’oesophage, le bébé a dû être opéré une première fois en 2019, avant de connaître d’autres complications et de se retrouver à nouveau hospitalisé. Un cauchemar éveillé pour les deux candidats de téléréalité, qui ont cru voir mourir leur fils.

Jessica hésite donc sérieusement à retomber enceinte. «On s’est toujours dit qu’on voulait un ou deux gosses de plus, mais j’ai l’impression que je ne suis pas prête et je ne sais pas si je vais l’être», a confié la Française de 30 ans, mardi 17 novembre 2020, sur Snapchat. Elle ne voudrait surtout pas que son deuxième enfant ait la même maladie congénitale que Maylone. «Moi, j’ai été alitée quatre mois mais lui tout ce qu’il a vécu... Je crains de revivre la même chose, d’avoir d’autres problèmes car il y en a eu beaucoup, je ne peux même pas tous les énumérer. Tout ça restera toute ma vie dans ma tête et j’ai trop peur que ça recommence», a ajouté la jeune femme. De plus, maintenant qu’ils viennent «juste de retrouver un équilibre», Jessica et Thibault veulent privilégier leur vie de couple.