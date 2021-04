Le nom parlera aux adeptes de «The English Game». Dans cette série Netflix, qui raconte les origines du football professionnel en Angleterre au XIXe siècle, on suit notamment les traces de Fergus Suter. Ce tailleur de pierre écossais est considéré comme le premier footballeur professionnel de l’histoire après avoir rejoint en 1878 le FC Darwen, où il était l’unique joueur rémunéré. Deux ans plus tard, il rejoignait les Blackburn Rovers.

Cette Britannique réside tout près du cimetière où repose Suter. Après avoir visionné la minisérie, elle a constaté que sa sépulture se trouvait dans un piteux état. «J’ai découvert que sa pierre tombale avait chuté et que sa tombe n’était qu’un monticule d’herbe, témoigne-t-elle sur le site des Blackburn Rovers. J’étais vraiment bouleversée. Pour tout ce qu’il a vécu et la différence énorme qu’il a apportée au football tel que nous le connaissons aujourd’hui, l’état de son lieu de repos final était vraiment très triste et je voulais juste régler le problème… Alors je l’ai fait!»

Jacqueline McAleese a pris contact avec le club de Blackburn, qui lui a apporté son aide. La tombe a finalement été restaurée à l’occasion des 135 ans de la troisième et dernière FA Cup remportée par Fergus Suter avec les Rovers. «En la voyant maintenant, c’est tellement beau – c’est magique, s’exclame Jacqueline McAleese. Je sais qu’il n’a rien à voir avec moi, mais son histoire a touché mon cœur et j’en suis devenue si passionnée … Je suis tellement fière de tout ce qui a été accompli.»

«Des millions de personnes dans le monde ont une grande dette envers Fergus Suter et les autres fondateurs du football moderne, a réagi Julian Fellowes, créateur et écrivain de «The English Game». Cela me semble une chose merveilleuse que, grâce à Jacqueline, beaucoup d’entre eux auront désormais la chance de lui rendre hommage sur sa tombe. Je suis flatté et ému que notre série ait déclenché son désir de faire cette chose merveilleuse.»