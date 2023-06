Lausanne: Elle importait et prostituait de jeunes femmes: une condamnation rare

C’est un événement rare dans le monde de la prostitution. Gladys*, une Nigériane de 34 ans a été condamnée à Lausanne ce lundi notamment pour traite d’êtres humains et blanchiment d’argent, alors qu’elle dirigeait un réseau clandestin de proxénétisme. La prévenue se coordonnait avec sa famille restée au pays pour mettre sur les routes de très jeunes femmes, souvent mineures, et les envoyer en Europe après un parcours souvent traumatisant. Elles y étaient ensuite forcées de se prostituer, menacées de représailles contre leur famille et soumises par un rituel «juju», par lequel on leur promettait la mort si elles désobéissaient. Leur revenu était en outre dû à Gladys, pour rembourser leurs frais de voyage arbitrairement calculés.