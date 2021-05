Olivia Rodrigo : Elle joue la carte de la diversité

Olivia Rodrigo a averti les fans du tube «Drivers License»: les morceaux à paraître le 21 mai 2021 sur son premier album sont différents.

Cette galette pourrait en étonner plus d’un, c’est ce qu’a laissé entendre Olivia Rodrigo à NME. «J’espère que les gens seront surpris. Je ne voulais pas d’un disque qui résonne en entier comme «Drivers License». Cela ne m’aurait procuré aucun plaisir, ni probablement non plus au public», a averti l’ex-actrice star de Disney Channel. Sans donner trop de détails, elle a glissé qu’elle ­adorait «la musique pop, grunge, country et folk» et qu’il y aurait «de petites influences de tous ces genres» dans son album.