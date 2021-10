EUROMILLIONS : Elle joue pour la première fois et se met 235 millions dans la poche

La gagnante qui a remporté mi-octobre près de 235 millions de francs à l'Euromillions est une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois, a annoncé vendredi la FDJ.

Elle veux découvrir la neige

«Je ne changerai pas. Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds», assure-t-elle dans le communiqué. «J'ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment de découvrir la neige, que je n'ai jamais vue», explique-t-elle. Elle souhaite également s'acheter un pied à terre sur tous les continents, soutenir des actions solidaires en faveur des enfants et peut-être créer sa propre entreprise.