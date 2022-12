Argovie: Elle justifie sa fuite par une diarrhée, mais ça coince au tribunal

L’urgence n’excuse rien

La question de la diarrhée s’est déjà invitée jusqu’à la plus haute instance juridique du pays. En 2019, un Suisse roulait en Allemagne quand il a été pris d’une urgence intestinale, comme l’a raconté «Watson». Il a foncé pour trouver un lieu d’aisance et a été flashé. Outre l’amende en Allemagne, son permis lui a été retiré dans son canton de résidence. Il a contesté jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci, bien que reconnaissant que la situation était «inconfortable», a jugé qu’elle ne justifiait «en aucun cas» un excès de vitesse. Au contraire, une poussée fécale nécessite de se focaliser sur la route encore plus fort et de ne pas trop pousser sur l’accélérateur.