Séville : Elle kidnappe ses enfants pour qu’on ne les vaccine pas contre le Covid

Activement recherchée, la mère de famille espagnole s’est présentée à la justice mercredi. Son ex-mari avait porté plainte, l’accusant de vouloir soustraire leurs deux fils à la vaccination.

L’ex-époux avait indiqué ne plus avoir de nouvelles depuis début novembre de ses deux fils, âgés de 12 et 14 ans, et accusé leur mère de les avoir enlevés pour l’empêcher de les faire vacciner contre le Covid.