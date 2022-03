Saint-Gall : Elle l’accuse de l’avoir violée pendant cinq heures, il est acquitté

Un homme de 54 ans était sur le banc des accusés ce mardi pour le viol présumé d’une connaissance. Faute de preuves solides, le tribunal lui a accordé le bénéfice du doute.

Le procès s’est déroulé devant le Tribunal de district de Saint-Gall. 20Min/leo

Un homme de 54 ans a dû répondre d’accusations de viol devant le Tribunal de district de Saint-Gall mardi matin. Il était accusé d’avoir violé une connaissance dans une chambre d’hôtel pendant cinq heures et demie. La victime avait porté plainte contre lui.

Durant l’audience, le président du tribunal a dû intervenir plusieurs fois pour demander à la plaignante de fournir des réponses plus courtes. Elle n’a pas réussi à expliquer pourquoi l’examen médical réalisé deux jours après les faits n’a pas pu démontrer des traces de viol.

Le Ministère public voulait retenir les charges de contrainte sexuelle et de viol à l’encontre du prévenu, jugeant que même en l’absence de preuves concrètes, le témoignage de la plaignante était crédible. La défense a soulevé deux incohérences: le fait qu’il était techniquement impossible pour un homme de rester en érection durant cinq heures et demie et le fait que personne n’ait rien entendu alors que la plaignante dit avoir crié pendant les faits.

«Trop de doutes»

Cette dernière a indiqué que l’homme en question était accro au sexe et prenait des médicaments pour tenir plus longtemps. La plaignante a entretenu une relation avec l’accusé mais a déclaré y avoir mis fin car il devenait de plus en plus brutal.

Les juges ont finalement décidé d’acquitter le prévenu, lui accordant le bénéfice du doute. «Le Ministère public doit accuser en cas de doute et le tribunal doit acquitter en cas de doute», a déclaré le président du tribunal dans les motifs de son jugement.

Selon lui, il n’appartient pas au tribunal de décider quelles déclarations sont les plus crédibles et il ne doit plus y avoir de doute sur les faits. Revenant sur les résultats de l’expertise médicale, les juges ont considéré que les éléments à disposition lors de ce procès «ne sont clairement pas suffisants pour une condamnation, car il y a trop de doutes sur le fait que cela se soit passé ainsi».