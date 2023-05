Pénurie de logements: Elle lâche 5000 francs pour s’assurer l’appart dont elle rêve

Arnaque à Genève: «On avait tellement envie d’y croire»

La pression sur le marché de l’immobilier est une aubaine pour les arnaqueurs. Dans l’émission Mise au point de la «RTS», une mère et sa fille ont témoigné avoir versé plus de 3300 francs en avance à une fausse agence pour obtenir un appartement en location. L’annonce trouvée en ligne avait, en apparence, tout d’une offre sérieuse. Le désespoir de ne rien trouver malgré d’intenses recherches a poussé les victimes dans la gueule du loup. «Avec du recul, tous les voyants étaient au rouge, mais on avait tellement envie d’y croire, c’était une chance tellement exceptionnelle», regrette la maman.