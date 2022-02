Ouzbékistan : Elle lâche sa fille de 3 ans dans la fosse aux ours

Pour une raison mystérieuse, une jeune femme a jeté son enfant dans l’enclos d’un plantigrade. La fillette s’en est miraculeusement sortie.

Les images sont hallucinantes. Enregistrées par une caméra de surveillance, elles montrent une femme se tenant contre la barrière de la fosse aux ours, au zoo de Tashkent, capitale de l’Ouzbékistan. La visiteuse tient à bout de bras sa fille de 3 ans et semble la lâcher volontairement au moment où un plantigrade passe en dessous. Intrigué, l’animal baptisé Zuzu se lève lentement, se dirige vers la petite fille, la renifle et finit par s’éloigner. Arrivés en catastrophe, des gardiens se précipitent pour attirer l’ours vers une partie fermée de l’enclos.