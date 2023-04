Etats-Unis: Elle lâche ses chiens contre les enfants de sa voisine

Les deux femmes ont commencé à se disputer, et l’habitante a fini par rentrer chez elle pour alerter la police. Pendant ce temps, Cassie Thierauf a ordonné à ses chiens – un mélange de race pitbull et boxer – d’attaquer les deux filles de sa voisine, qui étaient en train de jouer avec une autre enfant devant la maison. La cadette de la mère de famille, âgée de 6 ans, a été mordue au niveau de la tête et sur le corps. La petite fille s’en est sortie après plusieurs opérations.