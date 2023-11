Elle laisse ses fils grossir pour ne pas utiliser le chauffage

Consciente que ses propos puissent choquer, la pro des bonnes astuces pour économiser de l’argent en temps d’inflation souligne qu’elle ne force jamais ses deux fils à manger afin d’éviter qu’ils ne développent un rapport malsain avec la nourriture. À l’approche de l’hiver, elle ne leur pose simplement plus de limites pour qu’ils puissent constituer des réserves énergétiques, utiles en cas de maladie, par exemple. «Cela fait une énorme différence, assure-t-elle. Mon plus jeune fils a très bon appétit et s’il attrape une grippe, cela n’est pas très grave, car il a des réserves.» Pour l’aîné, dont la façon de s’alimenter ne change pas entre les saisons et qui ne prend donc pas de poids, c’est une autre histoire. «Quand il tombe malade, c’est terrifiant, parce qu’en l’espace de deux jours, ses côtes deviennent apparentes et ses yeux cernés.»