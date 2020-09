Jonathan Irons croupissait à tort en prison depuis l’âge de 16 ans pour un délit qu’il n’avait pas commis et y serait vraisemblablement encore si Maya Moore (31 ans), une amie de la famille, n’avait pas sacrifié sa carrière de joueuse professionnelle de basketball pour s’investir dans cette cause et contribuer à rétablir la justice. Leur amitié initiale – ils se sont rencontrés en 2007 – s’est ainsi transformée en histoire d’amour au cours des treize dernières années de lutte pour rétablir la vérité sur des faits survenus en 1997.