Un terrain de 3’300 mètres carrés au cœur du village de Lostorf (SO), c’est ce que vient de recevoir en héritage la commune. Cette parcelle était transmise de génération en génération depuis des années et, surprise: «L’office des successions nous a contactés et nous a appris que, selon le testament d’une femme décédée, le terrain serait légué à la municipalité», commente le président de commune, Thomas Müller. «Ce fut une surprise totale et cela nous a réjouis», ajoute-t-il.