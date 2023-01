Elle leur demande de mieux se tenir, ils la frappent

Des précédents

Il y a un an et demi, un jeune de 16 ans avait été battu sans raison par quatre personnes. Son père et le PLR avaient alors lancé une initiative pour plus de sécurité. Des caméras auraient dû être installées mais l’initiative avait finalement été retirée, car un règlement avait entre-temps été établi par le Conseil municipal. D’après la police cantonale thurgovienne, il y a aussi deux cas de délits violents contre des passants à la gare d’Amriswil – un en 2020 et l’autre en 2021 – ainsi qu’une attaque au couteau en 2022.