Lindsey Shaw dit pourquoi on l'a virée de Pretty Little Liars

«J’ai été appelée dans le bureau d’I. Marlene King et elle m’a simplement dit: «On va te laisser partir. Tes talents de comédienne ne sont pas en cause», s’est souvenue Lindsey. Ce qui a provoqué son départ, c’était ses problèmes d’addiction et ses troubles alimentaires, a précisé l’Américaine. «À cette époque, je ne me préoccupais pas de ma relation à la nourriture, parce que je pensais que je pouvais toujours prendre plus d’Adderall (ndlr: un médicament à base d’amphétamine utilisé dans le traitement de la narcolepsie et du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité). C’était un cercle vicieux. Je n’étais pas belle, trop maigre, et quand je reprenais du poids, je ne me supportais pas», a-t-elle confié.