Attaque au couteau à Lugano (TI) : «Elle lui a pratiquement tranché la gorge»

Deux femmes ont été agressées à l’arme blanche mardi après-midi dans un commerce de Lugano. L’auteure présumée de l’attaque voulait se rendre en Syrie en 2017 pour voir un jihadiste.

Déroulé des faits

La femme est connue des services de police, ont déclaré en soirée lors d’un point de presse à Bellinzone le commandant de la police cantonale Matteo Cocchi et la directrice de FedPol Nicoletta della Valle. Il s’agit maintenant de déterminer si l’auteure des faits a un lien avec l’organisation terroriste État islamique (EI). Il est encore trop tôt pour en savoir plus.

Un témoin de l'incident s'est exprimé sur RSI . Cette femme explique avoir entendu du bruit au 5e étage du Manor. «Je me suis retourné et j'ai vu deux femmes par terre.»

Pensant qu’il s’agissait d’abord d’une dispute, elle a remarqué qu’une des femmes saignait abondamment et que l'autre avait un «énorme couteau» entre les mains. La femme au sol a crié et a essayé de se défendre avec ces bras. «Puis l'agresseur l'a lâchée et a attaqué une vendeuse», raconte la cliente témoin de l’attaque.