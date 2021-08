Mercredi 4 août, le Jamaïcain Hansle Parchment prend un bus pour se rendre au stade d’athlétisme afin de participer aux demi-finales du 110 m haie. Mais il se trompe de véhicule et se retrouve sur l’un des sites aquatiques. Toutes les voitures officielles sont réservées et reprendre le bus jusqu’au village avant de sauter dans le bon pour le stade aurait été trop long. «Si j’avais fait ça, je ne serais même pas arrivé à temps pour m’échauffer. Je devais trouver un autre moyen», a-t-il raconté ce week-end dans une vidéo, rapporte le «Guardian» .

Il a alors vu une volontaire travaillant pour les JO et l’a suppliée de l’aider. Elle lui a donné de l’argent pour qu’il saute dans un taxi qui l’a emmené à bon port. Il a alors pu s’échauffer correctement, terminer deuxième de sa demi-finale et, le lendemain, remporter l’or olympique.

Le jour suivant son exploit, il est retourné sur le site aquatique et a retrouvé celle qui l’avait aidé. Il lui a évidemment rendu l’argent, offert un maillot de l’équipe jamaïcaine et a posé avec elle en photo. «Cet or, je le lui dois», a-t-il déclaré. La jeune femme a ensuite posté une photo d’elle avec le maillot. «Il me va parfaitement», a-t-elle écrit.