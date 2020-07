«Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage»

L'autre jour j'ai répondu au commentaire d'une américaine sur FB avec respect, elle m'a insulté et lorsque j'ai répondu elle m'a accusé d'harcèlement et m'a dénoncé en disant s'être sentie persécutée. C'est là où on va avec ces dérives.. une exagération et vers la fin des comportements sociaux

jdis ça comme ça 17.07.2020 à 10:29

aucune présomption d'innocence? lapidé en place publique par la vindicte populaire? ce féminisme à outrance va détruire la relation homme-femme. je dis pas que ya pas de pourritures, mais ne pas oublier que chez les femmes il y en a aussi. avec ces mouvements (comme black live machin, extinction rebellion & co) qui vont dans les extrêmes, on va arriver à un stade où un homme, même en étant respectueux, galant, courtois, gentil, bien veillant - et dieu sait s'il y en a une flopée - n'osera bientôt plus adresser la parole à une femme de peur de se retrouver accusé de harcèlement, attouchement, viol ou je ne sais quoi. comme sur beaucoup de sujets de Société, à cause d'une minorité de tarés extrémistes, on court droit dans le mur.