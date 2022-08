Orbe (VD): «Elle m’a dit «à ce soir» et je ne l’ai plus jamais revue» 

Camille avait quitté son studio d’Orbe vers 7h15 pour prendre le bus qui devait la mener à la gare de Chavornay d’où elle devait rejoindre son lieu de formation à Lausanne. «Au moment de partir, elle m’a dit «A ce soir». Mais je ne l’ai plus jamais revue», se souvient, entre deux sanglots, Dylan, l’ami de Camille. Mais ce 24 août 2021, pour se rendre à l’arrêt de bus, l’apprentie en dernière année de formation doit traverser des voies de chemin de fer utilisées notamment par les locomotives pour transporter des produits de Nestlé. La jeune femme de 20 ans n’a pas vu un train de marchandises qui effectuait une course de manœuvre. Les deux occupants de la loco, non plus, ne l’ont pas aperçue. De son scooter, un homme voit l’irréparable sur le point de se produire. Désemparé, il klaxonne de toutes ses forces. Le mécanicien entend les klaxons mais ne se rend pas compte du danger imminent. C’est le drame. Camille est décédée sur le coup.

Circonstances de l’accident clarifiées

Près d’un an plus tard, le mécanicien qui conduisait la locomotive et son chef de manœuvre sont visés par une procédure pénale en cours. « Le rapport du Service suisse d'enquête de sécurité est très clair sur les circonstances de l’accident et les responsabilités des uns et des autres», a déclaré Me Charles Munoz, avocat de la maman de la victime et de Dylan. D’abord instruite par la procureure Florence Jolliet, l’affaire a été reprise par la Division des affaires spéciales du Ministère public vaudois. «L’instruction suit son cours. Le Ministère public examine différents éléments allant de la signalisation au comportement des personnes présentes lors de l’accident. ll ne sera pas communiqué davantage à ce stade de l’enquête», a brièvement résumé le procureur Eric Mermoud.