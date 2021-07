Vaud - «Elle m’a dit qu’elle ne me traiterait plus tant que je ne serais pas vaccinée»

Justine* s’est rendue chez sa médecin généraliste de la Riviera en milieu de semaine. Cette Vaudoise assure qu’il ne s’agissait pas de sa première visite dans ce cabinet depuis l’apparition de la pandémie. Pourtant, lors de sa dernière consultation, alors que la généraliste l’a «déjà examinée», la discussion divague et débouche sur la question qui fâche. «Mais vous êtes vaccinée contre le Covid?» lui a-t-elle demandé. Ce à quoi la patiente a répondu par la négative, expliquant qu’il s’agissait d’«un choix personnel» et que ce n’était pas l’objet de sa visite. «Elle a changé d’humeur d’un coup, en m’affirmant soudain qu’elle ne prenait pas en charge les personnes non vaccinées dans son cabinet, relate Justine. Elle m’a rendu mon dossier puis m’a dit qu’elle ne me traiterait plus tant que je ne serais pas vaccinée.»