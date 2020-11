Présidentielle américaine «Elle m’a redonné la vie»

Son énergie et son discours optimiste ont séduit lors de la campagne, dans laquelle Jill Biden s’est impliquée sans relâche avec un même message: seul son mari Joe pourra rassembler un pays divisé à l’extrême en entrant à la Maison Blanche.

Elle appelle tous les Américains, «démocrates et républicains, ruraux et urbains», à se rassembler pour dépasser les clivages politiques, battre la pandémie et la crise économique.