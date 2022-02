Tendance culinaire - Elle mange… des testicules de taureau crus

La starlette fait partie des adeptes de Paul Saladino, un médecin suivi par plus de 200’000 personnes sur Instagram. L’Américain de 44 ans – auteur du livre «The Carnivore Code» – vante les bienfaits d’une consommation quotidienne d’abats et de viande rouge crus. Sa méthode – basée sur le régime crudivore dans lequel on privilégie les aliments crus – fait aussi la part belle aux fruits mais bannit les féculents et même les légumes qui, selon lui, n’apporteraient aucun nutriment que la viande ne puisse apporter.