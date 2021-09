Football - Elle marque après trois secondes!

Il ne fallait pas arriver en retard au Engelmann Stadium, domicile de l’équipe de l’Université de Milwaukee, dont les membres sont surnommées les Panthers. Outre la démonstration offerte par les joueuses de Milwaukee face à Youngstown State (7-0), c’est l’entrée en matière qui a retenu toute l’attention. L’attaquante Jelena Sever a en effet inscrit un but sur l’engagement, après exactement 3’’20 de jeu. Voyant la gardienne adverse en position avancée, Sever a tenté sa chance et elle est par la même occasion entrée dans l’histoire.

Le but le plus rapide

Le coup de génie de Sever est en effet le but le plus rapide jamais inscrit dans la ligue féminine universitaire des États-Unis (NCAA), effaçant le précédent record qui avait été établi à 4 secondes. «Marquer un but après trois secondes, c’est simplement Jelena qui fait preuve de créativité et d’analyse de la situation. Elle a osé et ça a marché», s’est félicité le coach de Milwaukee Troy Fabiano sur le site internet des Panthers.