Nathalie Marquay répond à Geneviève de Fontenay

Geneviève de Fontenay : Nathalie Marquay: «Elle me fait pitié. J’ai mal au coeur pour elle»

Nathalie Marquay a répondu aux attaques de Geneviève de Fontenay qui l'accuse d'avoir été sacrée Miss France 1987 parce que l'élection était truquée.

«Ça me fait trop rire, presque 35 ans après! (...) Il y avait quand même 42,2% de voix en ma faveur, sur les dix finalistes. Ce qui fait quand même une grande majorité», avance-t-elle. «Je trouvais la Miss Réunion superbe, mais elle n’avait pas trop de chance. Comme c’était la première élection diffusée à la télévision, les Réunionnais - qui ont trois heures de plus de décalage horaire en hiver - ne se sont pas trop mobilisés pour voter».

Comme sa deuxième mère

Quant aux allusions de la dame qui disait que Nathalie n’était pas «le style de de Jean-Pierre Pernaut» et qu’il «n’était attiré par elle que grâce à l’écharpe», l'ex-Miss préfère en sourire: «Avec Jean-Pierre, on a explosé de rire. C’est clair que ce n’est pas pour l’écharpe qu’il m’a choisie, mais plus pour mes belles fesses dans la robe moulante et sexy que je portais la première fois qu’il m’a vue.»