Pérou : Elle mène sa propre enquête sur le web, l’effroyable vérité éclate

Elle attendait ce moment avec impatience. En juillet dernier, Blanca Arellano a annoncé à sa famille qu’elle partait en voyage à Lima, capitale du Pérou. La Mexicaine de 51 ans était censée y rejoindre Juan Villafuerte, un homme de 37 ans, avec qui elle vivait une relation virtuelle depuis plusieurs mois. À première vue, tout semblait bien se passer entre Blanca et son petit ami, à en croire ce qu’elle racontait à ses proches. Le 7 novembre, la Mexicaine a raconté par téléphone à sa nièce Karla que son coup de foudre virtuel avec Juan s’était confirmé et qu’elle était tombée amoureuse de lui.

C’était la dernière fois que Blanca donnait signe de vie à sa famille, rapporte «El Pais». Morte d’inquiétude, Karla a remué ciel et terre sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver la trace de sa tante bien-aimée. «Je n’aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation, mais aujourd’hui je demande votre aide pour diffuser ce post et retrouver un des êtres les plus aimés et importants de ma vie», a écrit la jeune femme le 12 novembre, au-dessus d’une photo de la disparue. «Nous craignons pour sa vie», a-t-elle ajouté.