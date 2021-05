États-Unis : Elle met le feu à sa maison, puis se pose sur une chaise longue

Une quadragénaire s’est confortablement installée dans son jardin après avoir incendié sa propre demeure, jeudi dernier. Une personne se trouvait encore à l’intérieur.

Des témoins ont assisté à une scène surréaliste, jeudi dernier à Elkton (Maryland). Une femme de 47 ans a été filmée en train de mettre le feu à sa propre maison. Gail Metwally s’est ensuite installée dans une chaise longue et s’est mise à bouquiner en admirant son œuvre. «Oh mon Dieu, put***! C’est pas possible! Elle a allumé cette put*** de maison! Oh mon Dieu! Je n’en crois pas mes yeux. Je n’arrive pas à le croire, et elle est assise là en train de se relaxer, à regarder la maison se faire détruire par les flammes!» commente l’auteur d’une vidéo devenue virale.