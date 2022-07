Cham (ZG) : Elle meurt après avoir été retrouvée inanimée dans le lac de Zoug

Des nageurs ont découvert une femme inanimée dans le lac de Zoug à Cham (ZG). Malgré une intervention médicale rapide, la femme de 77 ans est décédée sur les lieux.

Dimanche, vers 16 h 45, la police cantonale zougoise a été informée d’un accident de baignade à Cham (ZG). Des nageurs avaient découvert une femme inanimée dans le lac de Zoug, à environ 200 mètres de la rive. Des particuliers l’ont ramenée à terre, à l’aide d’un stand-up paddle et d’un bateau privé, et l’ont ensuite réanimée.

Quelques minutes plus tard, le médecin urgentiste, le service de secours de Zoug et la Rega sont arrivés sur les lieux et ont poursuivi la réanimation. Malgré cette aide médicale rapide, la femme de 77 ans est décédée sur place.