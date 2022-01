République tchèque : Elle meurt après avoir volontairement contracté le coronavirus

Pour se rendre dans les lieux culturels tchèques, il faut avoir un pass sanitaire. Refusant d’être vaccinée, Hana Horka s’était volontairement exposée à la maladie dans le but de l’obtenir.

Interrogé lundi sur la radio publique iRozhlas.cz, le fils de la chanteuse, Jan Rek, a expliqué que sa mère a refusé de se faire vacciner et s’est volontairement exposée à la maladie que lui et son père, tous les deux vaccinés, avaient attrapée avant Noël. «Elle a décidé de vivre normalement avec nous et préféré attraper la maladie plutôt que de se faire vacciner», a-t-il précisé.