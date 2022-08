Etats-Unis: Elle meurt empalée par un parasol de plage

États-Unis : Elle meurt empalée par un parasol de plage

Un drame aussi improbable que tragique est survenu mercredi dernier à Garden City Beach, une plage située non loin de la célèbre station balnéaire de Myrtle Beach (Caroline du Sud). Tammy Perreault était en train de profiter d’une journée de farniente avec son mari et quatre amis quand un parasol des environs a soudainement été soulevé par une rafale de vent. «C’était un jour de brise normale. Aucun autre parasol ou serviette de plage ou quoi que ce soit n’a été emporté. Juste ce parasol», explique à NBC News Mike, l’époux de la victime.

L’objet a parcouru une dizaine de mètres et tous les baigneurs se sont baissés, à l’exception de Tammy, qui a été heurtée de plein fouet. «Il a traversé son bras jusqu’à sa cage thoracique. Elle s’est vidée de son sang pendant 30 à 40 secondes peut-être», se souvient Mike. Emmenée d’urgence dans un centre médical du coin, la sexagénaire a succombé à ses blessures moins d’une heure plus tard. «Elle était unique. Nous nous étions mariés en Jamaïque», confie Mike, qui a vécu 29 ans avec sa bien-aimée.

Les autorités du comté de Horry ont confirmé cette tragédie et rendu hommage aux «bons samaritains et professionnels de la santé en congé qui ont apporté les premiers soins à la victime.» Une enquête a été ouverte. Sherry White, qui se trouvait à la plage au moment du drame, évoque avec émotion son amie: «Elle faisait toujours passer les autres avant elle, et son mari et elle étaient inséparables. Si on voyait Mike, on voyait Tammy. Ils avaient une grande passion l’un pour l’autre», conclut-elle.