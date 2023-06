Argovie: Elle montre l’AG non valable de sa soeur: facture finale de plus de 1000 francs

Une Argovienne de 22 ans était dans le train reliant Baden (AG) à Glanzenberg (ZH) en décembre dernier. Lors du contrôle de billets, la voyageuse a présenté un abonnement général CFF sur son téléphone portable. Le contrôleur soupçonnait que l’AG n’était pas le sien et lui a demandé une pièce d’identité qu’elle ne lui a pas présentée.

La voyageuse a fini par remplir un formulaire avec les coordonnées se trouvant sur l’abonnement et l’a signé. Les CFF ont finalement déposé une plainte. L’enquête a révélé que l’AG appartenait en réalité à la sœur de la fraudeuse, selon «Argoviatoday». Le contrôleur aurait eu des soupçons parce que l’AG présenté par l’accusée était bloqué et donc non valable au moment des faits.