Drew Barrymore n'a pas couché depuis six ans

Drew Barrymore : Elle n’a pas eu de relations sexuelles depuis six ans

Si de nombreuses femmes redoutent d’être célibataires à un certain âge, ce n’est pas le cas pour Drew Barrymore. L’actrice américaine de 47 ans n’a pas retrouvé l’amour depuis qu’elle s’est séparée de son ex-mari, Will Kopelman, en 2016. Et elle ne s’en porte pas plus mal. «À presque 48 ans, j’ai un rapport aujourd’hui différent à l’intimité que celui que j’avais en grandissant. Je n’ai pas eu des parents modèles et je me suis engagée dans des relations sérieuses dès mon plus jeune âge», a-t-elle expliqué sur son blog. Dans le passé, l’Américaine recherchait «de la compagnie, de la validation, de l’excitation, du plaisir, de l’amusement et de l’aventure» à travers ses relations.

Or, depuis qu’elle est devenue maman d’Olive, 10 ans, et Frankie, 8 ans, qu’elle a eues avec Will, Drew, qui a des astuces étonnantes pour son bien-être, voit les choses différemment. «Cela m’a rendu plus prudente, j’ai eu le plaisir de me concentrer sur l’amour de moi-même et de mes deux filles. Et je sais que cela n’inclut pas un homme et cela depuis un moment.» Et la comédienne révélée dans «E.T., l’extra-terrestre» d’en dire un peu plus sur sa vie privée: «Depuis que je suis une maman célibataire, je n’ai pas eu de relation intime.» Bien qu’elle ne soit pas fermée à rencontrer un nouveau compagnon dans le futur, Drew affirme que ce n’est pas sa priorité. «Je ne suis pas une personne qui a besoin de sexe et qui doit sortir pour rencontrer des gens dans ce but. Je suis quelqu’un qui s’engage vraiment à promouvoir la façon dont les jeunes filles, mes filles et moi-même en tant que femme, sommes censées fonctionner dans ce monde!»