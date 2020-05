Actualisé 04.05.2020 à 10:55

Kelly Brook

Elle n’a pas fini de se la jouer sexy

Malgré le temps qui passe, l’actrice et mannequin Kelly Brook compte bien faire fantasmer les hommes le plus longtemps possible.

de Ludovic Jaccard

La Britannique de 40 ans a posé pour «Playboy» et a été élue la femme la plus sexy du monde par «FHM», en 2005. DR

Avec ses courbes voluptueuses et son visage de top model, Kelly Brook, 40 ans, peut se targuer d’avoir percé dans le showbiz grâce à son physique de rêve. Élue «Femme la plus sexy du monde» par le magazine «FHM», en 2005, la Britannique a aussi posé nue dans «Playboy», en 2010. De quoi faire fantasmer de nombreux hommes à travers le monde entier. «J’ai été obscène dans ma trentaine, je suis coquine dans ma quarantaine et je serai bien foutue dans ma cinquantaine», confie Kelly dans le «Sun».

Même si les années passent, l’ex de Billy Zane et de Jason Statham n’a en effet pas l’intention de se laisser aller. «Evidemment, c’est toujours important pour moi d’être le mieux possible physiquement. Quand vous êtes plus jeune, tout est plus facile, n’est-ce pas? Maintenant, quand je me lève le matin, j’ai mal au bas du dos», avoue-t-elle. Le mannequin est donc obligé de faire des exercices d’étirements et d’aller marcher un moment pour atténuer ses douleurs.

Cependant, n’allez pas croire que l’actrice révélée dans «Piranha 3D» refuse de vieillir. «Ça me manque de ne plus pouvoir faire de sauts sans avoir mal quand je fais de la gym, mais je ne voudrais pas pour autant revivre ma vingtaine, pas question!» Côté cœur, tout va bien pour Kelly. Elle file le parfait amour avec son fiancé, le mannequin français Jérémy Parisi, depuis cinq ans.